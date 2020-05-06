Видео: каршеринг сбил пешехода с велосипедом на Литейном

Водитель не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом.

Вечером в центре Петербурга водитель каршерингового авто сбил велосипедиста. Piter.TV получил видео с момент ДТП.

Инцидент произошел на Литейном проспекте у дома №31 в 19:53. Пешеход переходил дорогу по "зебре", когда его сбил автомобиль. Молодой человек переходил дорогу вместе с велосипедом, но не ехал на нем.

Пострадавшего отвели к бордюру, он остался жив. О его состоянии не сообщается.

Ранее Piter.TV петербуржец пожаловался на водителя маршрутки, пользующегося телефоном за рулем.

Видео: Piter.TV