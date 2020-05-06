Видео: каршеринг сбил пешехода с велосипедом на Литейном

Вечером в центре Петербурга водитель каршерингового авто сбил велосипедиста. Piter.TV получил видео с момент ДТП.
Инцидент произошел на Литейном проспекте у дома №31 в 19:53. Пешеход переходил дорогу по "зебре", когда его сбил автомобиль. Молодой человек переходил дорогу вместе с велосипедом, но не ехал на нем.
Пострадавшего отвели к бордюру, он остался жив. О его состоянии не сообщается.
Ранее Piter.TV петербуржец пожаловался на водителя маршрутки, пользующегося телефоном за рулем.
Видео: Piter.TV
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