Петербуржец пожаловался на водителя маршрутки, пользующегося телефоном за рулем

После инцидента мужчина написал жалобу в государственные органы.

Петербуржец пожаловался на водителя "коммерческого" автобуса, который во время движения пользовался телефоном. Вопросы пассажира он игнорировал.

Об инциденте в маршрутке №К-305 рассказали в "Мегаполисе". Случай произошел на выходных, 4 мая на Приморском шоссе в районе Зеленогорска. Один из пассажиров обратил внимание на то, что водитель пишет SMS и при этом управляет транспортным средством, а также снял его на видео. Кроме того, маршрутка, похоже, никуда не спешила и двигалась со скоростью 40 км/час.

После этого мужчина обратился с жалобой в комитет по транспорту Петербурга. Коммерчески автобус принадлежит АО "Третий парк".

Напомним, летом 2020 в Петербурге собирались убрать часть маршруток и заменить их социальными автобусами. Реформа была перенесена на неопределенный срок.

Фото: АО "Третий парк" / VK