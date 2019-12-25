В Волхове проведут реконструкцию вечера Победы

Гости смогут погрузиться в послевоенную атмосферу.

В субботу, 25 июля, в волховском парке пройдет мероприятие, посвященное 75-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне. Для гостей будет воссоздана атмосфера послевоенного концерта 1945 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Программа включает в себя праздничный концерт песен 40-х годов. Также всем желающим будут предложены аутентичные угощения – мороженое и газированные напитки.

Кроме того, гости мероприятия смогут вспомнить правила настольных игр, за которыми часами проводили время люди в прошлом веке. Всего их будет представлено более 15 видов/

Ранее мы рассказали о том, что в Волхове началось внедрение проекта "Умный город".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области