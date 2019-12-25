В Волхове началось внедрение проекта "Умный город"

Местные жители смогут быстрее сообщить администрации о проблемах.

В Волхове приступили к созданию проекта "Умный город". В городе будут обеспечены связи с местными жителями с помощью цифровых технологий. Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Брицун в своем Instagram-аккаунте.

В скором времени любой волховец сможет рассказать о насущной проблеме с помощью специального сервиса. Затем "Умный город" проведет мониторинг ответных действий муниципалов, причем в любой сфере.

По словам Брицуна, мера позволит сделать взаимодействие властей и горожан более мобильным и современным.

Ранее мы рассказали о том, что бывшим водителям автобусов в Волхове предлагают сотрудничать с новым перевозчиком.

Фото: Instagram / britsunalexey