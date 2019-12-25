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В Волхове началось внедрение проекта "Умный город"
Сегодня, 12:05
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lizapoluda

В Волхове началось внедрение проекта "Умный город"

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Местные жители смогут быстрее сообщить администрации о проблемах.

В Волхове приступили к созданию проекта "Умный город". В городе будут обеспечены связи с местными жителями с помощью цифровых технологий. Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Брицун в своем Instagram-аккаунте.

В скором времени любой волховец сможет рассказать о насущной проблеме с помощью специального сервиса. Затем "Умный город" проведет мониторинг ответных действий муниципалов, причем в любой сфере.

По словам Брицуна, мера позволит сделать взаимодействие властей и горожан более мобильным и современным.

Ранее мы рассказали о том, что бывшим водителям автобусов в Волхове предлагают сотрудничать с новым перевозчиком.

Фото:  Instagram / britsunalexey

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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