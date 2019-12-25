Бывшим водителям автобусов в Волхове предлагают сотрудничать с новым перевозчиком

Шансом воспользовались 48 человек.

В Волхове сменился автобусный перевозчик: в связи с этим многие водители потеряли работу. Всем уволенным сотрудникам предлагают работу с новой компанией "Пальмира". Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе перевозчика.

Возможностью вернуться к предыдущей деятельности воспользовались 48 водителей. От предыдущего работодателя они получили 2/3 от средней заработной платы.

Кроме того, руководство "Пальмиры" объявило о наборе других сотрудников. Помимо водителя, требуются услуги автослесаря и автоэлектрика, кассира, медика и уборщика.

Ранее мы рассказали о том, что дорожники проведут ремонт на 7 трассах Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / palmira