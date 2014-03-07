В Волхове сбежал 15-летний подросток, от которого отказалась бабушка

Пенсионерка сослалась на свое здоровье и плохое поведение восьмиклассника.

В Волхове от органов опеки сбежал 15-летний подросток, от которого отказалась бабушка. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в четверг, 4 марта. Восьмиклассник проживал вместе со своей 64-летней бабушкой в деревне Усадище. Пожилая женщина отказалась от внука, сославшись на свое здоровье и плохое поведение мальчика.

Днем 4 марта подростка забрали органы опеки и поместили в детское отделение Волховской больницы. Восьмиклассник сбежал из приемного покоя.

Беглеца нашли в тот же вечер и забрали в стационар. По факту случившегося проводится проверка.

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