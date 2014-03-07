Семиклассник с синдромом Секкеля отравился таблетками в квартире на Бестужевской улице

Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии.

В четверг, 4 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской городской больницы №19. Медики сообщили о госпитализации 12-летнего мальчика, ученика 7 класса, с острым отравлением таблетками. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. Оказалось, что у него синдром Секкеля (редкое наследственное заболевание, для которого характерна задержка внутриутробного развития, низкорослость после рождения, очень маленький размер головы, различная степень умственной отсталости). Школьник принимал препарат по назначению врача.

Ребенок проживает в неполной семье, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее двухлетний ребенок отравился таблетками в Невском районе.

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