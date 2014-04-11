В Волхове на установку и украшение двух искусственных елей потратят полмиллиона

Одну из них высотой в 10 метров установят на площади Ленина, вторую, высотой в 12 метров, – в парке Гагарина.

Стало известно, что на украшение и установку двух елей в Волхове потратят полмиллиона. Одну из них высотой в 10 метров установят на площади Ленина, вторую, высотой в 12 метров, – в парке Гагарина. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Так, до 7 декабря принимаются заявки на выполнение работ по установке новогодних елей в Волхове. Начальная цена контракта – 521 тыс. рублей. Заказчиком выступил МБУ "Дорожное хозяйство и благоустройство" Волхова. Добавим, что работы по контракту оплатят за счет субсидий учреждения.

Отмечается, что монтаж елки должен быть произведён до 26 декабря, а демонтаж до 25 января.

Ранее мы сообщали, что вместо бесплатного катка на Елагином острове установят платный. На его обустройство и украшение уйдёт почти 80 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти



