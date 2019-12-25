Надежность водоснабжения в городе повысят благодаря новым трубам и колодцам.

В понедельник, 23 августа, в пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что в Волхове капитально отремонтировали водопровод. Специалисты проложили больше двух километров новых труб и сделали сорок колодцев, благодаря чему в городе повысится надежность водоснабжения.

Отмечается, что магистральный водовод проходит по Волхову от перекрестка улицы Нахимова – проспекта Державина по парку "Солнечная долина", по улице В. Голубевой, Щорса, Фрунзе, Воронежской до улицы Ю. Гагарина. Общая протяженность сетей составила 2320 погонных метров. На данный момент рабочие завершают работы по благоустройству территории.

Так, благодаря капитальному ремонту снизится риск возникновения аварийных ситуаций на сетях и повысится надежность подачи холодной воды жителям.

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