В Волхов привезут почти 3 сотни гробов и ритуальные венки

Ритуальные атрибуты доставят за один день.

В среду, 2 сентября, МУП "Ритуал" из Волховского района запустил аукцион на срочную закупку ритуальных товаров. Начальная цена составит 1,7 миллиона рублей. Об этом сообщил 47news.

В город необходимо будет доставить 275 гробов, некоторые из которых должны быть обиты атласом и бархатом. Кроме того, победитель аукциона поставит 214 крестов, 1080 ритуальных венков, 10 надгробий, ритуальные корзины, одежда для покойника.

Все перечисленное необходимо доставить в течение одного дня. Поставщик станет известен 14 сентября.

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Фото: Pixabay