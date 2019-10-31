В Волхонском на пешеходном переходе сбили велосипедиста

Пострадавший выжил, его забрали медики скорой помощи.

В Петербурге произошла авария с участием велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Местные жители рассказали, что на пешеходном переходе через Волхонское шоссе, у Садовой улицы сбили любителя экологичного вида транспорта.

Живой, лисапед в мусор. Когда же научатся переходить, а не переезжать переход?? удивляется автор поста

На данный момент информации о состоянии пострадавшего нет. Он смог самостоятельно двигаться после столкновения с автомобилем. В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД. Они определят обстоятельства и причину ДТП.

Ранее Piter.tv писал о том, что произошла авария у метро "Купчино". Маршрутка оставила автобус без "лица".

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

