В Волхонском на пешеходном переходе сбили велосипедиста

В Петербурге произошла авария с участием велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Местные жители рассказали, что на пешеходном переходе через Волхонское шоссе, у Садовой улицы сбили любителя экологичного вида транспорта.
Живой, лисапед в мусор. Когда же научатся переходить, а не переезжать переход??
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На данный момент информации о состоянии пострадавшего нет. Он смог самостоятельно двигаться после столкновения с автомобилем. В ситуации разбираются сотрудники ГИБДД. Они определят обстоятельства и причину ДТП.
Ранее Piter.tv писал о том, что произошла авария у метро "Купчино". Маршрутка оставила автобус без "лица".
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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