В Волгоградской области женщина порезала своих детей

После мать покончила с собой.

В Волжском под Волгоградом женщина изрезала ножом сына и дочь, а затем покончила с собой.

Издание "МТВ.онлайн" сообщает, что в городе-спутнике Волгограда Волжском в одной из квартир многоквартирного дома на улице 40 лет Победы найдено тело 35-летней женщины без признаков жизни. А также двое детей, 8-летний сын женщины и 4-летняя дочь, с ножевыми ранениями.

Дети в срочном порядке госпитализированы в больницу. Состояние мальчика оценивается как тяжелое. Глава семейства находится в другом регионе области на заработках. На месте происшествия работают сотрудники полиции, криминалисты, следователи.

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