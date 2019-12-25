В Сыктывкаре неадекват убил полицейского и ранил второго

Наряд полиции прибыл после вызова жены.

В Сыктывкаре мужчина зарезал полицейского.

ИА "КомиИнформ" сообщает, что ночью в полицию поступил сигнал от женщины, которая сообщила, что у ее мужа психическое расстройство, и он находится в неадекватном состоянии. Когда сотрудники полиции прибыли по адресу, хозяин с ножом набросился на представителей власти.

В результате один из полицейских погиб, второй с ножевыми ранениями в больнице. После нападения мужчина покончил с собой. Мужчина 1975 года рождения, ранее не судим и на учете в МВД не состоял.

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