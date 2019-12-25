В Коми нашли и задержали лжеминера Хабаровского аэропорта

За 3 месяца он разослал не менее 15 сообщений о минировании.

Житель Коми 3 месяца терроризировал Хабаровский аэропорт, рассылая сообщения о минировании.

ТАСС со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщает, что полиция нашла и задержала ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя Республики Коми. По версии следствия в июле, августе и сентябре нынешнего года, будучи в пьяном состоянии, мужчина по электронной почте рассылал письма с сообщениями о минировании Хабаровского аэропорта. Установлено и подтверждено не менее 15 эпизодов.

Подозреваемого доставили в Хабаровск. Мужчина признался, что делал это из хулиганских побуждений. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее:Саратовец убил одним ударом дачника на глазах у внука

Фото:Pixabay