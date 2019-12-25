В Хабаровском крае при опрокидывании вездехода погиб человек и 5 пострадали

За пострадавшими вылетел вертолет.

В Хабаровском крае опрокинулся вездеход с оленеводческой бригадой.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Хабаровского края сообщает, что сегодня во вторник в Охотском районе перевернулся вездеход с оленеводческой бригадой. В машине находился водитель и 5 пассажиров. В результате аварии один человек погиб, 5 получили травмы различной степени тяжести.

За пострадавшими вылетел вертолет. При необходимости пострадавших доставят санавиацией в больницы Хабаровска.

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