В Хабаровском крае при опрокидывании вездехода погиб человек и 5 пострадали

В Хабаровском крае опрокинулся вездеход с оленеводческой бригадой.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Хабаровского края сообщает, что сегодня во вторник в Охотском районе перевернулся вездеход с оленеводческой бригадой. В машине находился водитель и 5 пассажиров. В результате аварии один человек погиб, 5 получили травмы различной степени тяжести.
За пострадавшими вылетел вертолет. При необходимости пострадавших доставят санавиацией в больницы Хабаровска.
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Фото:pixabay
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