В Коми школьный автобус попал в ДТП с грузовиком

По предварительным данным из 14 детей двое получили травмы.

В Коми школьный автобус с детьми столкнулся с "Уралом".

ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Коми сообщает, что сегодня утром в 07:48 21 октября в городе Сосногорске школьный автобус столкнулся с грузовиком "Урал". В результате ДТП пострадали 2 школьницы. У одной диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, у второй девочки травмирован нос. Всего в автобусе ехали 14 школьников.

Предварительно установлено, что водитель школьного автобуса не справился с управлением транспортного средства при повороте и выехал на полосу встречного движения в лоб "Уралу".

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Фото: Piter.TV