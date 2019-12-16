В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами

Всех пассажиров, 40 человек, успели эвакуировать.

Сегодня днем, 16 декабря, в Волгоградской области загорелся автобус рейсом из Махачкалы в Москву с 40 пассажирами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ по Волгоградской области, ДТП произошло около полудня на 911 километре трассы Волгоград - Москва. У автобуса "Неоплан" с 40 пассажирами во время движения загорелся двигатель. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет.

ТАСС уточняет, что 12 декабря у этого автобуса была проведена проверка, которая не выявила никаких неисправностей.

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Видео: МВД РФ по Волгоградской области

Фото: ВК, Жесть Волгограда MAXIMUM POWER