В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами

Сегодня днем, 16 декабря, в Волгоградской области загорелся автобус рейсом из Махачкалы в Москву с 40 пассажирами.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ по Волгоградской области, ДТП произошло около полудня на 911 километре трассы Волгоград - Москва. У автобуса "Неоплан" с 40 пассажирами во время движения загорелся двигатель. Все пассажиры были эвакуированы, пострадавших нет.
ТАСС уточняет, что 12 декабря у этого автобуса была проведена проверка, которая не выявила никаких неисправностей.
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Видео: МВД РФ по Волгоградской области
Фото: ВК, Жесть Волгограда MAXIMUM POWER
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