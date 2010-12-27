Двух погибших пассажирок водитель нашел через сервис BlaBlaCar.

В Мордовии в ДТП погибли 4 человека, еще 4 человека в больнице.

В ночь на понедельник 16 декабря в Торбеевском районе произошло смертельное ДТП с 4 погибшими и 4 пострадавшими. ТАСС со ссылкой на МВД региона сообщает, что водитель "Фольксваген Джетта" выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с "Тойота". После удара "Тойоту" отбросило на ВАЗ-21124, а отечественную легковушку - на "Рено Логан".

В результате ДТП водитель "Фольксвагена" и его пассажиры, 40-летний коллега и две попутчицы по BlaBlaCar 33 лет и 47 лет, скончались от полученных травм на месте. Пассажир "Тойоты" и три пассажира ВАЗ-21124 доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

Сегодня ранее: В Астраханской области в лобовом ДТП погибла девушка-водитель (фото).

Фото:ВКонтакте