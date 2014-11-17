В Волгоградской области задержаны мошенники-кредиторы

Ирина Волк рассказала о преступной схеме, при помощи которой злоумышленники смогли получить более 2,5 млн рублей.

В Волгоградской области полицейскими задержаны участники группы, подозреваемые в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщила на официальном сайте правоохранительных органов представитель МВД РФ Ирина Волк. В операции принимали участие сотрудники управления по экономической безопасности и Следственного комитета по региону.

Сторона обвинения полагает, что с марта по июль текущего года злоумышленники сформировали организацию, имеющую название, напоминающую известный крупный российский банк. Офис фирмы размещался в Ворошиловском районе Волгограда. Мошенники обзванивали потенциальных жертв и предлагали им кредит. Известно, что они получили доступ к базе данных, в которой находились люди, которым ранее было отказано в кредите. Менеджеры кредитной организации сообщали клиентам о пересмотре решения и приглашали в офис.

Всем потерпевшим предлагался кредит в размере 1,5 млн рублей под 6,9% годовых. Для получения суммы требовалось оплатить комиссию в 50 тысяч рублей. Мошенники не передавали клиентам на руки никаких договоров. Получив отказ в банках, жертвы возвращались в офис за объяснениями. При этом фигуранты всячески затягивали с возвратом средств. Услугами преступников воспользовались более сотни человек. Общая сумма ущерба составила более 2,5 млн рублей.

В преступлениях подозреваются семеро человек, действовавших не только в Волгограде, но также в Курсе и Воронеже. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Четыре фигуранта расследования арестованы, еще трое - отправлены домой под обязательство явки.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России