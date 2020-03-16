Чиновники вводят профилактические меры ради нераспространения коронавируса по региону.

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности. Об этом заявили в пресс-службе администрации региона. По данным местных чиновников, режим начинает действовать с 16 марта 2020 года. Он связан с мерами профилактики в условиях распространения коронавирусной инфекции.

На данный момент в области ни одного случая заражения данной инфекцией не выявлено. Постановление о режиме принято в соответствии с рекомендациями оперативного штаба и правительства РФ. Режим повышенной готовности распространяется на функционирование органов управления, сил и средств региона.

Ранее в Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.