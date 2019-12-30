В Волгоградской области в ДТП со школьным автобусом пострадали 3 ребенка

В Волгоградской области автобус со школьниками улетел в кювет.
Сообщается, что ДТП произошло накануне, 30 января, в Даниловском районе области. 59-летний водитель не справился с управлением автобуса ПАЗ, школьный автобус потерял управление и вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали 3 ребенка.
11-летняя девочка и два мальчика 13 и 14 лет с травмами госпитализированы в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Фото: УГИБДД по Волгоградской области
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