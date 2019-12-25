В Волгоградской области увеличивают коечный фонд для больных с коронавирусом

Число пациентов с пневмонией и другими осложнениями в регионе не снижается.

Власти Волгоградской области снова увеличивают коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета здравоохранения области Николая Алимова сообщает, что принято решение увеличить коечный фонд для лечения больных с внебольничной пневмонией. По его словам, в области постоянно заняты 2300-2400 коек для лечения пневмонии и четкого снижения тяжело больных пациентов нет.

Создаем резерв, чтобы можно было спокойно госпитализировать. Работаем на упреждение, заранее создавая резерв коечного фонда Николай Алимов, заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области

На сегодня 28 июля в регионе нарастающим итогом 8 870 случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки + 92 случая. Выздоровел 5 201 человек, 61 пациент умер.

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Фото: Piter.TV, оперштаб.рф