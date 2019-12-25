На Кубани растет количество инфицированных коронавирусом

На Кубани за сутки выявлено 95 новых случаев инфицирования COVID-19.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Краснодарскому краю сообщает, что за сутки коронавирус официально подтвержден у 95 человек. Вирус выявлен у 61 женщины и 34 мужчин. Самому маленькому пациенту 2 месяца, самому возрастному 89 лет.
По районам края новые случаи распределились следующим образом:
Краснодар - 22 человека
Белореченский район - 15 человек
Сочи - 10 человек
Славянский район - 8 человек
Динский район - 5 человек
Качевский район - 3 человека
Кореновский район - 3 человека
Гулькевичский район - 3 человека
По 2 случая в Армавире, Новороссийске, Горячем Ключе, Тихорецком, Усть-Лабинском, Красноармейском, Кавказском, Северском и Тбилисском районах
По 1 новому случаю в Мостовском, Крымском, Павловском, Новокубанском, Ейском, Кущевском, Калининском, Абинском, Приморско-Ахтарском районах.
С начала эпидемии в крае 7 975 случаев коронавируса. Из них выздоровели 6 811 человек, скончались 106 пациентов.
Фото: pixabay, оперштаб.рф
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