На Кубани растет количество инфицированных коронавирусом

За сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания. Среди вновь заболевших 2-месячный младенец.

На Кубани за сутки выявлено 95 новых случаев инфицирования COVID-19.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Краснодарскому краю сообщает, что за сутки коронавирус официально подтвержден у 95 человек. Вирус выявлен у 61 женщины и 34 мужчин. Самому маленькому пациенту 2 месяца, самому возрастному 89 лет.

По районам края новые случаи распределились следующим образом:

Краснодар - 22 человека

Белореченский район - 15 человек

Сочи - 10 человек

Славянский район - 8 человек

Динский район - 5 человек

Качевский район - 3 человека

Кореновский район - 3 человека

Гулькевичский район - 3 человека

По 2 случая в Армавире, Новороссийске, Горячем Ключе, Тихорецком, Усть-Лабинском, Красноармейском, Кавказском, Северском и Тбилисском районах

По 1 новому случаю в Мостовском, Крымском, Павловском, Новокубанском, Ейском, Кущевском, Калининском, Абинском, Приморско-Ахтарском районах.

С начала эпидемии в крае 7 975 случаев коронавируса. Из них выздоровели 6 811 человек, скончались 106 пациентов.

Фото: pixabay, оперштаб.рф