В Волгоградской области погибла семья, предположительно, отравившись сероводородом. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении Следственного комитета. По данным надзорного ведомства, четыре человека скончались во время очистки водяной скважины в частном доме. Трагедия произошла на территории поселка Колхозная Ахтуба.
Вероятной причиной смерти всех четверых стало отравление парами химического вещества. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
пресс-служба СК РФ по региону
Следователи заметили, что изначально плохо себя почувствовал 74-летний пенсионер, который работал во дворе дома. В помещении наносной его в бесчувственном состоянии нашла супруга. Затем женщина также потеряла сознание. После этого к ним спустился 27-летний внук и дочь пары. По факту смерти людей ведется проверка.
В Челябинской области 19-летний местный житель подозревается в реабилитации нацизма.
Фото: Следственный комитет России
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