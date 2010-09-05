Жертвами стали четыре человека.

В Волгоградской области погибла семья, предположительно, отравившись сероводородом. Об этом журналистам рассказали в региональном управлении Следственного комитета. По данным надзорного ведомства, четыре человека скончались во время очистки водяной скважины в частном доме. Трагедия произошла на территории поселка Колхозная Ахтуба.

Вероятной причиной смерти всех четверых стало отравление парами химического вещества. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. пресс-служба СК РФ по региону

Следователи заметили, что изначально плохо себя почувствовал 74-летний пенсионер, который работал во дворе дома. В помещении наносной его в бесчувственном состоянии нашла супруга. Затем женщина также потеряла сознание. После этого к ним спустился 27-летний внук и дочь пары. По факту смерти людей ведется проверка.

В Челябинской области 19-летний местный житель подозревается в реабилитации нацизма.

Фото: Следственный комитет России

