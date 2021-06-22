Юноша разместил на сайте "Бессмертного полка" фотографию фашиста.

В Челябинской области 19-летний местный житель подозревается в реабилитации нацизма. Об этом рассказали региональные представители Следственного комитета России. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ.

В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. СК РФ по региону

Надзорное ведомство полагает, что пятого мая 2021 года россиянин находился на территории поселка Роза. В этот день он разместил на странице общенациональной акции "Бессмертный полк" снимок нациста.

Против профессора, который отрицал Холокост, завели уголовное дело.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России