Против профессора, который отрицал Холокост, завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 354.1 "Реабилитация нацизма".

В четверг, 25 марта, петербургская прокуратура сообщила, что по материалам прокурорской проверки было оформлено уголовное дело против профессора Владимира Матвеева по статье о "Реабилитации нацизма".

Преподаватель вуза отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси (военно-политический альянс против нацистской Германии). Во время одного из вебинаров в январе мужчина сообщил студентам, что Холокост - "выдумка" и "миф".

В конце февраля Матвеева уволили из Экономического университета в Петербурге, а после всплеска общественного негодования преподавать попал в больницу.

Ранее мы писали, что прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на отрицавшего Холокост преподавателя.

Фото: оф.сайт СПбГЭУ