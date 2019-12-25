В качестве альтернативы гражданам предлагают чаще мыть руки с хозяйственным мылом.

В Волгоградской области могут отменить обязательный перчаточный режим из-за жары. Окончательной решение должен принять губернатор Андрей Бочаров. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Причина в том, что в Волгоградской области уже несколько дней стоит высокая температура воздуха — днём она поднимается до 30 градусов. В ближайшие дни возможно повышение. Поэтому предлагается обсудить отмену обязательного ношения перчаток, заменив его на добровольное.

В качестве альтернативы гражданам предлагают чаще мыть руки с хозяйственным мылом, а также пользоваться антисептиком.

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