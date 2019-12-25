В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины. Соответствующее решение принял губернатор региона Андрей Травников на совещании оперативного штаба.
Открыться смогут непродовольственные магазины с объёмом торгового зала не более 400 квадратных метров — при условии, что у них есть отдельный вход с улицы.
Травников отметил, что Новосибирской области удаётся сдерживать темпы распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому большинство предприятий региона уже работают. Напрмимер, два месяца работает сфера услуг — парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и прочее. С начала июня функционируют продуктовые рынки.
Жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.
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