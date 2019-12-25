Все заведения, которые смогут открыться, будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

В Москве откроют три тысячи летних кафе. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".

Ефимов рассказал, что в этом году количество летних веранд будет не меньшим, чем в прошлом году. Заявки подали три тысячи организаций. Точной даты открытия уличных заведений общепита пока нет, но вице-мэр отметил, что к началу работы таких кафе и ресторанов нужно быть готовыми, так как ограничения могут ослабить.

По словам Ефимова, их нужно открыть, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и тот уровень сервиса, к которому привыкли жители столицы.

При этом все заведения, которые смогут открыться, будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. По ним каждому сотруднику при приходе на работу будут измерять температуру, а персонал должен носить медицинскую маску.

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