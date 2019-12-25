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Бизнес не будут штрафовать за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора
Сегодня, 12:16
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matveyvn

Бизнес не будут штрафовать за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора

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Соблюдать рекомендации — в интересах бизнеса.

Бизнес не будут штрафовать за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом рассказали в секретариате вице-премьера Андрея Белоусова, который провёл совещание с представителями российского бизнеса. На нём обсуждался вопрос поэтапного открытия предприятий сферы услуг — кафе, фитнес-центров, салонов красоты и кинотеатров.

По словам Белоусова, предпринимателей ознакомили с правилами контроля, рассказали о методических рекомендациях Роспотребнадзора.

Штрафовать представителей бизнеса не планируется.

Андрей Белоусов, вице-премьер России

Он отметил, что соблюдать рекомендации — в интересах бизнеса. Если на предприятии будет выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией, то его закроют на карантин.

Ранее мы писали, что кинотеатры в России откроют в середине июля.

Теги: андрей белоусов, бизнес, коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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