В Волгоградской области изъяли из незаконного оборота 1,7 тонны рыбы

Общая сумма изъятой рыбы составила 5 млн рублей.

В Волгоградской области сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 1,7 тонны рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, супружеская пара организовала на территории своего домовладения цех по переработке и хранению рыбы. Они привлекли к незаконной деятельности четырех местных браконьеров, у двоих из которых ранее были судимости. Подельники поставляли семейной паре улов для реализации продукции оптовыми партиями и в розницу покупателям.

Правоохранители обнаружили и изъяли 1157 особей частиковых пород. Общая сумма изъятой рыбы составила 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Видео: УМВД по Волгоградской области

