В Волгоградской области 3 человека погибли в лобовом ДТП

Спустя сутки в Камышинском районе произошло еще одно смертельное лобовое столкновений легковушек.

В Камышинском районе Волгоградской области произошло одно за другим два смертельных лобовых ДТП.

Во вторник, 23 октября, около 16-00 часов на 461 километре автодороги Р228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" произошло лобовое столкновение автомашин "Лада Приора" и "Фольксваген Пассат". В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир отечественной легковушки. Спасателям пришлось с помощью специнструментов деблокировать тела из искореженных автомобилей.

Не прошло и суток в окрестностях Камышина произошло еще одно лобовое ДТП. Около 9 часов утра 24 октября иномарка "Ауди" под управлением 52-летнего мужчины двигалась по трассе "Калининск – Жирновск – Котово - Камышин". На 160-м километре дороги автомобиль столкнулся с ехавшей навстречу "Ладой", за рулём которой находилась 55-летняя женщина.

В результате этого ДТП от полученных травм скончалась на месте пассажирка отечественного авто. Оба водители и пассажир иномарки в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства этих ДТП.

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Фото: ВК, kotovo_live, Привет, Волгоград! | НОВОСТИ, ДТП, ЧП, ЖЕСТЬ