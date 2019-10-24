Фура с мандаринами перевернулась под Красноярском

В результате массовой аварии под Красноярском мандарины рассыпались возле трассы. Предприимчивые местные жители разобрали фрукты по домам.

Под Красноярском местные жители унесли мандарины с места массовой аварии с фурой.

ДТП произошло 22 октября днем на 971 км автодороги Р-255 "Сибирь" в Рыбинском районе по дороге на Канск. Грузовичок "Ивеко" столкнулся на дороге с попутным легковым автомобилем, вследствие чего вылетел на встречку и протаранил в лоб фуру "ДАФ" с мандаринами. "Ивеко" буквально разнесло на части, которые попали в двигающуюся следом за фурой "Газель". Фуру опрокинуло в кювет.

В ДТП пострадал водитель "Ивеко", с травмами он госпитализирован в больницу. Мандарины из грузовика "ДАФ" выбросило в кювет. Как сообщают в соцсетях, предприимчивые местные жители помогли спасти мандарины от гибели, унеся их домой.

Видео и фото: ВК, ЧП Красноярск