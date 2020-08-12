В Ростовской области задержан мужчина, который убил и расчленил саратовца в Волгограде

Расчлененное тело было найдено в Кировском районе на пустыре на берегу Волги.

В Шахтах Ростовской области задержан убийца и расчленитель жителя Саратова.

Региональные следственные органы СКР по Волгоградской области сообщают, что 18 июля по факту обнаружения останков мужчины в Кировском районе Волгограда было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В ходе расследования дела была установлена личность убитого. Им оказался житель Саратова 1987 года рождения. Он был ранее судим за разбой, а родственники его потеряли 4 года назад.

В ходе грамотно спланированных действий был установлен убийца, а также его местонахождение. Им оказался 29-летний житель Ростова-на-Дону. 10 августа он был задержан в городе Шахты. Мужчина рассказал, что они вместе приехали в Волгоград на заработки, но работу так и не нашли. В один из вечеров между ними произошел скандал, в ходе которого ростовчанин жестоко избил саратовца, а затем зарезал.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело, разложил по пакетам и выбросил на пустырь на берегу Волги. После убийства он уехал из города. Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение, он находится под стражей, и рассказал подробности убийства.

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Видео: СУ СК РФ по Волгоградской области