В Волгограде задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка

Его опознали посетители продуктового магазина.

Сотрудники правопорядка задержали в Волгограде мужчину, которые подозревается в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел около десяти дней назад. Подозреваемый на улице напал на подростка, а затем надругался над ней и скрылся с места происшествия. Позже его объявили в розыск. Мужчину 31 июля опознали посетители продуктового магазина, в котором он осуществлял покупки. Волгоградцы самостоятельно задержали подозреваемого и вызвали полицейских.

Возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней", в настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. По информации ведомства, мужчина был ранее судим за убийство, грабеж и изнасилование.

Ранее в Тосно возбудили уголовное дело после избиения и изнасилования женщины.

Видео: ВКонтакте / ПЛОХИЕ НОВОСТИ, СУ СК России по Волгоградской области