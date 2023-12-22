Сумма краденного составила более 3,8 млн рублей.

В Волгограде задержали подозреваемых в краже из банкомата. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, двое злоумышленников отжали пластиковую дверь и проникли в тамбур магазина, где распылили краску на камеру и банкомат. Затем они вскрыли устройство и достали оттуда более 3,8 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих ранее судимых мужчин. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровске разыскивают мужчину, ограбившего банк на 13 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА