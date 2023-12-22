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В Хабаровске разыскивают мужчину, ограбившего банк на 13 млн рублей

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Преступление совершил вооруженный человек.

Российские правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на офис банковской организации по улице Краснореченской в Индустриальном районе города Хабаровск. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции по региону. Известно, что вооруженный мужчина смог украсть около 13 миллионов рублей. Об инциденте стало известно вечером 13 февраля.

Злоумышленник под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами, открыто похитил 11 млн рублей и иностранную валюту.

пресс-служба МВД по региону

К месту происшествия сразу же были направлены патрульные экипажи полиции, Росгвардии и следственно-оперативная группа. Сейчас оперативники устанавливают личность нападавшего.

По факту массовой драки у ТРЦ "Галерея" возбуждено уголовное дело.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: банк, ограбление, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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