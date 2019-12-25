По данному факту ведется служебная проверка.

В Волгограде выяснят, почему кондуктор автобуса высадила ребенка на мороз. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил заместитель главы города Сергей Разумный. Чиновник уточнил, что после публикации произошедшего в СМИ ведется служебная проверка. Ранее соответствующие сведения разместили представители местного издания "Блокнот. Волгоград".

Проводится служебная проверка. В случае подтверждения информации к виновным лицам будут приняты самые жесткие меры Сергей Разумный, замглавы Волгограда

По данным прессы, инцидент произошел 18 февраля на маршруте общественного транспорта. В автобусе под номером 25 кондуктор высадила на мороз 12-летнего подростка, у которого закончился срок действия проездной карты "Волна". Школьнику пришлось четыре остановки идти по холоду. В тот день на улице синоптики зафиксировали температуру ниже 14 градусов по Цельсию. После того, как мальчик вернулся домой, с жалобой на кондуктора на горячую линию обратилась мать ребенка.

Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников.

Фото: Piter.tv