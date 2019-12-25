Госдума приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников

Документ внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента Минтрансом.

Госдума России приняла закон о запрете высаживать детей-безбилетников. Постановление одобрено на пленарном заседании в нижней палате парламента 16 февраля. Депутаты урегулировали закон об ответственности за безбилетный проезд в общественном транспорте для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

Проектом установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица пояснительная записка

Известно, что инициатором правок выступили представители Минтранса РФ. Они предложили внести изменения в статью 20 ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". Новый документ разграничивает полномочия между субъектами страны и государственной властью, связанные с оплатой проезда в транспорте, провоза ручной клади и перевозки багажа. Местные власти могут разрешить контролерам требовать документы у безбилетных пассажиров, устанавливающие их личность.

В Госдуме предложили ввести акциз на сахаросодержащие напитки.

Фото: Piter.tv