Размер штрафов для безбилетников в пригородных электричках Петербурга изменится с 1 января

Он составляет пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 км.

В Петербурге С 1 января 2021 года изменятся размеры штрафов за безбилетный проезд в пригородных электричках. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Изменение в системе штрафов связано с повышением цен на билеты. Известно, что "зайцы" заплатят пятидесятикратную величину от стоимости проезда взрослого пассажира на расстояние 10 км. Уточняется, что размер штрафа с 1 января составит в обычных электричках Петербурга 1 075 рублей, а в Ленобласти — 1 335 рублей.

А вот в скоростной "Ласточке" безбилетник заплатит на территории Петербурга он составит 1 250 рублей, а в Ленобласти — 1 515 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что между Петербургом и Ярославлем запустят первый двухэтажный поезд "Новогодний экспресс".

Фото: Piter.tv