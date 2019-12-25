Между Петербургом и Ярославлем запустят первый двухэтажный поезд "Новогодний экспресс"

Северную столицу и Ярославль свяжет двухэтажный поезд "Новогодний экспресс". Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Состав "Новогоднего экспресса" сформирован из 10 вагонов. Поезд будет делать остановки на таких станциях, как Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз, Рыбинск в обоих направлениях.
Дополнительные поезда введены для расширения транспортной доступности и развития туристического маршрута к городам Золотого кольца России.
Поезда будут курсировать с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что погода в Петербурге 30 декабря сменит минус на плюс.
Фото: Piter.tv
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