Погода в Петербурге 30 декабря сменит минус на плюс

Днём 30 декабря существенных осадков не ожидается.

Утром 30 декабря, в Петербурге, похоже, последние морозы в 2020 году. Уже днём и 31 декабря синоптики обещают потепление. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днём 30 декабря существенных осадков не ожидается, ветер умеренный, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью достигала местами -3 градусов, днём составит 0..+2.

А 31 декабря и 1 января обещают быть снежными, ожидаются мокрый снег с дождём.

Главный синоптик рассказал о погоде в Петербурге в новогодние праздники.

Фото: Piter.tv