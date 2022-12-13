В Волгограде в пятиэтажном доме произошел взрыв

Жертв и пострадавших в огне нет.

Утром 21 апреля в Волгограде произошел взрыв в многоквартирном доме под девятым номером на улице Титова. На место чрезвычайной ситуации сразу же были направлены оперативные, экстренные и силовые структуры. Жильцы здания были эвакуированы. Уточняется, что на момент хлопка хозяйки квартиры (пенсионерки) не было дома, так как в настоящее время женщина находится в больнице.

Пожарные расчеты 2-й ПСЧ ликвидировали горение в 5.20. Причина пожара устанавливается. пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области

Взрыв зафиксирован экстренными службами примерно в 04:09 утра по местному времени. Изначально соседи подумали о том, что взорвалось припаркованное транспортное средство, однако затем люди выбежали на улицу. Стало понятно, что воспламенилась территория второго этажа. Позже в пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что в огне повреждено 20 квадратных метров. В настящее время на месте инцидента находятся мэр города Владимир Марченко, а также глава Краснооктябрьского района Иван Дронов и другие чиновники. После завершения работы следственных органов, специалисты займутся устранением последствий взрыва. Полиция организовала оцепление здания. Никто не погиб и не пострадал, однако медики госпитализировали трех пациентов. У этих лидей произошел гипертонический кризис из-за испуга. По предварительным сведениям, причиной взрыва мог стать хлопок бытового газа. Повреждены три жилые квартиры в здании, автомобили. В соседнем доме под номером 11 на улице Титова оказались выбиты стекла.

Минобороны объяснило взрыв в Белгороде нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ.

Фото и видео: Telegram / SHOT