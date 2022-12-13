Минобороны объяснило взрыв в Белгороде нештатным сходом боеприпаса с самолета Су-34 ВКС РФ

Жертв нет, пострадали два человека.

Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. Соответствующее заявление сделали представители российского министерства по обороне. Известно, что инцидент зафиксирован около 22:15 вечера 20 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале написал о том, что по предварительным сведениям пострадавшими считаются два человека. Временно власти города перекрывали транспортное движение по проспекту Ватутина и улице Губкина. Очевидцы добавили, что после взрыва сформировалась воронка радиусом 20 метров. В близлежащем многоквартиррном доме нарушено остекленение, по улице Шаландина разрушено несколько квартир, а взрывной волной были повреждены несколько припаркованных автомобилей, повалены столбы ЛЭП. В настоящее время жителям поврежденных домов региональные власти предлагают временное размещение в гостинице.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ