В Волгограде в ДТП пострадали женщина и 10-летний ребенок

На севере Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 47-летняя женщина и 10-летний ребенок. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел в Тракторозаводском районе города 18 сентября. Водитель Daewoo Nexia не стал уступать дорогу автомобилю Hyundai Tucson, за рулем которого находилась женщина, что и стало причиной ДТП.
В результате аварии водитель второго ТС и несовершеннолетний пассажир "Нексии" были госпитализированы в лечебное учреждение с различными травмами.
Ранее в районе поселка Форос в Крыму в результате падения автомобиля с горы пострадали четыре человека.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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