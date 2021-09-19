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В Волгограде в ДТП пострадали женщина и 10-летний ребенок

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Их госпитализировали в медучреждение с различными травмами.

На севере Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 47-летняя женщина и 10-летний ребенок. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе города 18 сентября. Водитель Daewoo Nexia не стал уступать дорогу автомобилю Hyundai Tucson, за рулем которого находилась женщина, что и стало причиной ДТП. 

В результате аварии водитель второго ТС и несовершеннолетний пассажир "Нексии" были госпитализированы в лечебное учреждение с различными травмами.

Ранее в районе поселка Форос в Крыму в результате падения автомобиля с горы пострадали четыре человека.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

 
Теги: волгоград, дтп, дэу нексия
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Агафонов Чеслав
Сегодня 12:56

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