В Волгограде в ДТП пострадали женщина и 10-летний ребенок

Их госпитализировали в медучреждение с различными травмами.

На севере Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 47-летняя женщина и 10-летний ребенок. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе города 18 сентября. Водитель Daewoo Nexia не стал уступать дорогу автомобилю Hyundai Tucson, за рулем которого находилась женщина, что и стало причиной ДТП.

В результате аварии водитель второго ТС и несовершеннолетний пассажир "Нексии" были госпитализированы в лечебное учреждение с различными травмами.

Ранее в районе поселка Форос в Крыму в результате падения автомобиля с горы пострадали четыре человека.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области