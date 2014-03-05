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Автомобиль с людьми упал с обрыва в Крыму
Сегодня, 11:28
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Автомобиль с людьми упал с обрыва в Крыму

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В результате ЧП пострадали четыре человека, погибших, по предварительной информации, нет.

В районе поселка Форос в Крыму в результате падения автомобиля с горы пострадали четыре человека. Об этом информирует пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошел 19 сентября. Отмечается, что все пассажиры транспортного средства живы, однако об их состоянии пока ничего не известно. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.

По данным информационного агентства "Крыминформ", машина сорвалась в пропасть в районе Форосской церкви с высоты около 200 метров.

Ранее российский эстрадный исполнитель Кай Метов попал в дорожно-транспортное происшествие в Белоруссии.

Фото: pixabay.com

Теги: автомобиль упал с горы, дтп, крым, форос
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, ДТП,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Агафонов Чеслав
Сегодня 12:56

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