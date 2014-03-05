Автомобиль с людьми упал с обрыва в Крыму

В районе поселка Форос в Крыму в результате падения автомобиля с горы пострадали четыре человека. Об этом информирует пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Инцидент произошел 19 сентября. Отмечается, что все пассажиры транспортного средства живы, однако об их состоянии пока ничего не известно. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.
По данным информационного агентства "Крыминформ", машина сорвалась в пропасть в районе Форосской церкви с высоты около 200 метров.
Ранее российский эстрадный исполнитель Кай Метов попал в дорожно-транспортное происшествие в Белоруссии.
Фото: pixabay.com
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