Кай Метов попал в аварию в Белоруссии

Он должен был выступить в Гродно на Дне города.

Российский эстрадный исполнитель Кай Метов попал в дорожно-транспортное происшествие в Белоруссии. Об этом информирует телевизионный канал "Гродно Плюс".

Инцидент произошел вечеров 18 сентября под Минском. В результате аварии певец был госпитализирован в медицинское учреждение. Отмечается, что Метов должен был принять участие в концерте в Гродно по случаю Дня города.

По словам самого исполнителя, пишет "РИА Новости", причиной аварии стал занос автомобиля на "приличной" скорости. Метов отметил, что всем пострадавшим была оперативно оказана первая медицинская помощь.

Ранее в Ленобласти байкер погиб после падения в реку.

Фото: ВК/Кай Метов

