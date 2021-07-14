В Волгограде шестилетний мальчик гулял на улице с 275 тысячами рублей

Он хотел купить себе игрушку.

В Волгограде шестилетний мальчик ушел из дома с крупной суммой денег в кармане. Об этом информирует пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что ребенок находился на улице без родителей. Его заметил на автобусной остановке участковый уполномоченный полиции. Из кармана штанов мальчика торчала пачка денежных купюр номиналом пять тысяч рублей. В ответ на расспросы сотрудника правоохранительных органов ребенок назвал только имя. Полиции удалось оперативно узнать данные мальчика, после чего его привели домой.

По словам бабушки мальчика, в то утро, пока она была на кухне, внук незаметно взял 275 тысяч рублей, которая семья копила на ремонт, и вышел из квартиры. Об отсутствии дома внука бабушка узнала только от прибывших в квартиру сотрудников полиции. из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по области

Позже было выяснено, что мальчик лишился матери, поэтому живет у бабушки и с некоторыми родственниками. Согласно данным ведомства, противоправных действий в отношении ребенка не совершали. Сообщается, что мальчик на взятые деньги хотел купить игрушку. Все средства были возвращены в семью.

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Видео: Telegram/Life shot