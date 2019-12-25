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Молодой петербуржец за рулем "Волги" сбил четвероклассницу
Сегодня, 9:23
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Молодой петербуржец за рулем "Волги" сбил четвероклассницу

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Девочку с ушибом почки и ссадинами госпитализировали.

Вечером 12 июля во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадала ученица четвертого класса. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девочка попала под колеса "Волги" у дома №12 на Малой Бухарестской улице. За рулем автомобиля находился 19-летний парень.

Известно, что пострадавшая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ее с ушибом почки и ссадинами госпитализировали в детскую больницу.

Ранее мы писали, что в Фермском озере в Парголово утонул 4-летний мальчик.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, школьница
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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