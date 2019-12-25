Молодой петербуржец за рулем "Волги" сбил четвероклассницу

Девочку с ушибом почки и ссадинами госпитализировали.

Вечером 12 июля во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадала ученица четвертого класса. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девочка попала под колеса "Волги" у дома №12 на Малой Бухарестской улице. За рулем автомобиля находился 19-летний парень.

Известно, что пострадавшая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ее с ушибом почки и ссадинами госпитализировали в детскую больницу.

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Фото: Piter.TV