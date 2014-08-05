В Волгограде поймана соучастница телефонных мошенников

Банда разводила на деньги пенсионеров.

В Волгограде оперативники задержали соучастницу телефонных мошенников. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что подозревается 19-летняя жительница Ставрополья. Она выполняла деятельность по сбору и переводу денег своим руководителям.

Оперативники установили, что злоумышленники рассказывали пенсионерам о том, что их родственники попали в ДТП. Они требовали денежные средства за то, что их близких не будут привлекать к уголовной ответственности. Деньги мошенники просили спрятать в пакет с личными вещами, который забирал курьер, не знающий о происходящем. Подозреваемая поймана после получения очередной посылки с деньгами. Во время обысков в квартире сотрудники МВД нашли 178 тысяч рублей. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ. Фигурантка расследования находится под стражей.

В Ростове спецназ задержал подозреваемого в продаже сильнодействующих лекарств.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

